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Spor

Arda Güler'den idmanda şık gol

Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, idmanda harika bir gole imza attı. İspanyol ekibi, Arda'nın golünü 'kalite' notuyla paylaştı.

15:43 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arda Güler savunma oyuncularını ipe dizdi.

Arda Güler savunma oyuncularını ipe dizdi.

Dünya devi Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, eflatun-beyazlı takımın idmanlarındaki performansıyla göz dolduruyor.


Yeni takımına kısa sürede ayak uyduran 18 yaşındaki futbolcu, antrenmanlarda verdiği şık paslar ve attığı gollerle dikkati çekiyor.


Real Madrid Kulübü, Arda Güler'in idmanda attığı bir golü sosyal medya hesabından "Tek kelime ile kalite" notuyla paylaştı. Genç oyuncunun Zidane'la özdeşleşen topun üzerinde dönme hareketiyle defans oyuncularını geçtiği ve topu filelerle buluşturduğu görüldü.


İşte Arda Güler'in o golü:






#Real Madrid
#Arda Güler
#La Liga
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