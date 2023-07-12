Arda Güler'den idmanda şık gol

Yeni takımına kısa sürede ayak uyduran 18 yaşındaki futbolcu, antrenmanlarda verdiği şık paslar ve attığı gollerle dikkati çekiyor.

Real Madrid Kulübü, Arda Güler'in idmanda attığı bir golü sosyal medya hesabından "Tek kelime ile kalite" notuyla paylaştı. Genç oyuncunun Zidane'la özdeşleşen topun üzerinde dönme hareketiyle defans oyuncularını geçtiği ve topu filelerle buluşturduğu görüldü.