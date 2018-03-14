Arda Turan'dan Mehmetçiğe kan bağışı

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, "Afrin Kahramanları olan Mehmetçiklerimize Kan Bağışı" kampanyasına katılarak kan verdi.
Altınbaş Üniversitesinde gerçekleştirilen Türk Kızılay'ı ve öğrencilerin ortaklaşa gerçekleştirdiği kampanyaya Arda Turan'ın yanı sıra Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Emir Sarıgül, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Çağrı Erhan ve Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş katıldı.
Kan bağışından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arda, kampanyanın önemine değinerek şöyle konuştu:
- Elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalıştık, destek vermeye geldik. Türk Silahlı Kuvvetleri şanlı bir mücadele veriyor. Biz de onlara dualarımızla, elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. İnşallah en kısa zamanda başarılı şekilde operasyonu bitirip yurdumuza dönerler.
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