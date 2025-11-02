Arda Turanlı Shakhtar derbide Kiev'i yendi: Ligde arayı açtı

Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk, derbide konuk ettiği Dinamo Kiev'i 3-1 mağlup etti. Turuncu-siyahlı ekip, zirvedeki puan farkını 4'e çıkardı.
Ukrayna Premier Lig 11. hafta derbi karşılaşmasında Shakhtar Donetsk sahasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.
Lviv Arena'da oynanan derbi mücadelesini Arda Turan'ın ekibi Shakhtar 3-1 kazandı ve liderliğini sürdürdü. Hafta içinde kupada karşılaştığı Kiev'e elenen turuncu-siyahlılar, ligde rövanşı aldı.
Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Eguinaldo, 54. dakikada Newerton ve 90+4. dakikada Kabaiev (K.K) attı. Dinamo Kiev'in tek golünü 56. dakikada Buyalskiy kaydetti.
Bu sonucun ardından Shakhtar puanını 24'e yükseltti ve en yakın takipçisi LNZ ile Dinamo Kiev'e 4 puanlık fark attı.