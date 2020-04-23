Arsenal Thomas Partey transferini bitirmek istiyor

Koronavirüs nedeniyle futbol dünyasında hayat dururken, takımlar önümüzdeki sezonun planlamasını ise sürdürüyor. Özellikle İngiltere Premier Lig’deki ekipler, önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak için harekete geçmiş durumda.

Ada’nın önde gelen takımlarından Arsenal, Atletico Madrid forması giyen Thomas Partey’yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor. İspanyol ekibiyle görüşen Arsenal, bu futbolcu için 45 milyon Pound’u gözden çıkarmış durumda.