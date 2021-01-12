Arsenal ve Chelsea, Bursasporlu Ali Akman’ın peşinde

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’un bu sezona damgasını vuran 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman için İngiltere’nin dev kulüplerinin devreye girdiği iddia edildi.

Daily Mail’in haberine göre, Arsenal ve Chelsea, Ali Akman’ı kadrosuna katmak istiyor. Genç oyuncu için nabız yoklayan İngilizler, Ali Akman'ı transfer ederek gelecek için yatırım yapmayı planlıyor. Haberde Galatasaray ve Salzburg'un da oyuncuyu transfer etmek istediğine yer verilirken, Akman'ın sezonluk istatistikleri paylaşıldı.

Daily Mail'de yer alan haber şu şekilde;

“Chelsea ve Arsenal, Türkiye U21’in de milli forveti Ali Akman’ı takip eden Premier Lig takımları arasında yer alıyor. Bursaspor A takımında forma giyen 18 yaşındaki yetenekli oyuncu, bu sezon şimdiye kadar 16 maçta 9 golle Avrupa’nın elit takımlarının dikkatini çekti. Nitekim Red Bull Salzburg ve Galatasaray, Aralık ayında genç isimle anlaşma yapmaya çalıştı.”

Türkiye'nin konuştuğu Ali Akman'ın gönül verdiği takım ortaya çıktı 18 yaşındaki Ali Akman'ın Bursaspor formasıyla TFF 1. Lig'de çıktığı 8 maçta 7 gol atıp 1 asist yapması sonrasında transfer dedikoduları basında yer almaya başlandı. Peki sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu hangi takımı tercih edecek?Futbolu Galatasaray Kaptanı olarak bırakan ve sarı kırmızılı renklere gönül verdiği bilinen Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'ın hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı.Adı Fenerbahçe ile anılan futbolcunun sosyal medya hesabından Galatasaray'ın şampiyon olduğu süreçlerde yaptığı beğeniler dikkat çekti. Akman'ın sosyal medya hesabındaki bu hamlelerin onun Galatasaraylı olduğu yönünde yorumlandı.Öte yandan Galatasaray'ın eski kaptanı Ayhan Akman, Ali Akman ile yaptığı açıklamada 'benimle sürekli konuşuyor ve ne yapması gerektiğini soruyor, onunla hep görüşüyoruz' dedi.Bursaspor'un genç yeteneği durdurulamıyor: Ali Akman milli takım yolunda

Galatasaray'ın transfer hedefinde geleceğin yıldızları var Galatasaray'ın Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapacağı biliniyor. Konuyla ilgili olarak gündeme ise sürekli Seri ve Onyekuru geliyor. Ancak Galatasaray teknik heyeti sürpriz isimleri takıma katmayı planlıyor.Sezon başında orta sahaya istediği takviyeleri yapamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Taylan Antalyalı'yı 6 numara bölgesinde kullanmaya başlamış ve ciddi verim almıştı. Terim'in oyuncusunun seviyesini yükseltmesiyle birlikte bu bölgeye onu yedekleyebilecek bir oyuncu arayışında olduğu ve Eskişehirspor'la sözleşmesi bitecek olan Mehmet Özcan'ı istediği aktarıldı.Galatasaray'da oynamak isteyen Mehmet Özcan'ın transferinin Ocak ayında da çok uygun bir rakam karşılığında sonuçlabileceği öğrenildi.Sarı kırmızılılarda forvet bölgesi için de Bursasporlu Ali Akman'ı adı ön planda. Terim'in yakından takip ettiği oyuncu, yeşil beyazlı ekiple sözleşmesini uzatmadı. Ayhan Akman'ın yeğeni olan genç yeteneğin Galatasaray'a transfer olabileceği aktarılıyor.Transferin gözdesi Ali Akman'ın hedefini amcası açıkladı



