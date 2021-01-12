Arsenal ve Chelsea, Bursasporlu Ali Akman’ın peşinde
Arsenal ve Chelsea, Bursasporlu Ali Akman’ın peşinde
İngiltere’nin dev kulüpleri Chelsea ve Arsenal, Bursaspor’un 18 yaşındaki forveti Ali Akman’la ilgileniyor. Genç golcü için nabız yoklayan İngilizler, Ali Akman'ı kadrosuna katarak gelecek için yatırım yapmayı planlıyor.
Haber MerkeziİHA
TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’un bu sezona damgasını vuran 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman için İngiltere’nin dev kulüplerinin devreye girdiği iddia edildi.
Daily Mail’in haberine göre, Arsenal ve Chelsea, Ali Akman’ı kadrosuna katmak istiyor. Genç oyuncu için nabız yoklayan İngilizler, Ali Akman'ı transfer ederek gelecek için yatırım yapmayı planlıyor. Haberde Galatasaray ve Salzburg'un da oyuncuyu transfer etmek istediğine yer verilirken, Akman'ın sezonluk istatistikleri paylaşıldı.
Daily Mail'de yer alan haber şu şekilde;
“Chelsea ve Arsenal, Türkiye U21’in de milli forveti Ali Akman’ı takip eden Premier Lig takımları arasında yer alıyor. Bursaspor A takımında forma giyen 18 yaşındaki yetenekli oyuncu, bu sezon şimdiye kadar 16 maçta 9 golle Avrupa’nın elit takımlarının dikkatini çekti. Nitekim Red Bull Salzburg ve Galatasaray, Aralık ayında genç isimle anlaşma yapmaya çalıştı.”
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