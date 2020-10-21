Arsenal'da kadroya alınmayan Mesut Özil sessizliğini bozdu

Mesut Özil, Twitter'dan Arsenal taraftarlarına hitaben paylaştığı mesajda, "Premier Lig'de forma giyemeyecek olmaktan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. 2018'de yeni sözleşme imzalarken sevdiğim kulüp Arsenal'a bağlılığımı gösterdim ancak bunun karşılığının olmaması beni üzdü. Artık öğrendim ki sadakat bugünlerde zor bulunan bir şey. Yakın zamanda kadroda tekrar yer bulabilirim diye her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Bu yüzden şimdiye kadar sessizliğimi korudum" ifadelerini kullandı.

"Oynamama izin verilmedi"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen araya kadar Mikel Arteta yönetiminde takımın performansından memnun olduğunu aktaran Mesut, "Doğru yolda ilerliyorduk. Kendi performansım da gerçekten iyi seviyedeydi ancak işler bir anda tekrar değişti ve Arsenal için oynamama izin verilmedi." yorumunu yaptı.

Mesut Özil, Arsenal'in Premier Lig kadrosunda yer almadı Arsenal'de Mesut Özil problemi büyümeye devam ediyor. Son olarak Topçular'ın Avrupa kadrosuna dahil edilmeyen yıldız oyuncu, şimdi de Premier Lig için belirlenen 25 kişilik listede kendisine yer bulamadı.İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Mesut Özil Arsenal'in, Avrupa kadrosunun ardından 25 kişilik Premier Lig kadrosunda da yer almadı. Haberlerin detaylarında verilen bilgilerde, yıldız oyuncuyla devre arasında yolların ayrılması planlandığı kaydedildi.Taraftarlar Mesut Özil için imza kampanyası başlatmıştıArsenal'de taraftarlar, yıldız futbolcu Mesut Özil'in yeniden takımda forma giymesi için imza toplamaya başlamış ve başlatılan kampanya kısa süre içerisinde büyük ilgi görmüştü. İngiliz taraftarlar 32 yaşındaki oyuncuyu yeniden takımda görmek istiyor.Mesut Özil için imza kampanyası başlattılarMesut Özil, Azerbaycan'ı unutmadıDünya, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgaline ses çıkarmazken İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil yaptığı açıklamayla dev bir çağrıda bulundu. Türk asıllı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya, Dağlık Karabağ bölgesinin yasal anlamda Azerbaycan'ın bir parçası olduğu gerçeğini kabullenmeli" ifadelerini kullandı.‘Azerbaycan’ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir’ M.Kemal AtatürkTek millet, İki devlet 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/dUDm9lfoik— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 13, 2020 Dünya yıldızı işgale kayıtsız kalmadı: Azerbaycan'a destek çağrısında bulunduWenger'den Mesut'a övgüMesut Özil'e bir destek de Arsenal'in eski hocası Arsene Wenger'den geldi. Mesut'un kadroya alınmaması nedeniyle Arsenal'in büyük bir yetenekten yoksun kaldığını söyleyen Wenger, "Onun gibi kaliteli oyuncular, bu yaşlarda en üretken dönemlerini geçiriyor. Kulüp süper bir yetenekten yararlanamıyor. Üçüncü bölgede böylesine yaratıcı bir oyuncunun oynamaması iki taraf için de kayıp. Bütün takımlar daha hızlı kontratak ve daha hızlı geçiş oyununun peşinde. Herkes aynı şeyi oynamaya çalışıyor. Bu nedenle kulüpler Mesut gibi yaratıcı oyuncuları dışladı. Ancak kulüpler bir denge sağlamak zorunda. İyi bir takım disipliniyle oyun görüşü güçlü yıldızlara kadronuzda yer açabilirsiniz" dedi.Wenger'den Mesut Özil açıklaması: Oynatılmaması israftırVideo: PORTRE | Mesut Özil

"Böyle bitmesine izin vermeyeceğim"

Londra'yı evi gibi gördüğünü ifade eden 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Mesut Özil, "Bu takımda birçok iyi arkadaşım var. Taraftarlarla da güçlü bir bağımız olduğunu hissediyorum. Ne olursa olsun takıma dönmek için mücadelemi sürdüreceğim ve Arsenal'daki 8. sezonumun böyle bitmesine izin vermeyeceğim. Alınan bu kararın düşünce yapımı değiştirmeyeceğine söz verebilirim. Antrenmanlarıma en iyi şekilde devam edip acımasızlığa karşı ve adalet için sesimi yükseltmeyi sürdüreceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüpte 2013'ten bu yana forma giyen Mesut Özil, Arsenal'ın bu sezonki UEFA Avrupa Ligi ve Premier Lig kadrosuna dahil edilmemişti.

Wenger'den Mesut Özil açıklaması: Oynatılmaması israftır Wenger, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, Arsenal'in kadrosunda bulunan Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu."Sanatçılar için artık modern futbolda yer yok"Kendisinin Arsenal'den ayrılmasından sonra Mesut Özil'in radardan kaybolduğunu aktaran Wenger, yıldız ismin, olağanüstü bir müzisyen, bir sanatçı gibi inanılmaz yeteneklere sahip olduğunu belirtti. "Ancak sanatçılar için artık modern futbolda yer yok" ifadesini kullanan Fransız teknik adam, Mesut Özil'in Arsenal'de iyi çalıştığını ve kesinlikle pes etmediğini duyduğunu aktardı."İnsanlar onun gibi oyuncuları görmek için stada gider"Mesut Özil'in neden oynatılmadığı konusundaki gerçek sebeplerin kendisi için muamma olduğunu anlatan Wenger, "Ayrıldıktan sonra onunla konuşmadım. Bildiğim şu, insanlar onun gibi oyuncuları görmek için stada gider. Onun oynatılmaması israftır. Bu durum hem onun için hem de futbolu seven herkes için geçerli" değerlendirmesinde bulundu."Hayatımda çok oyuncu gördüm ve o en büyüklerden biridir"Wenger, Mesut Özil'in duygularını çok belli eden biri olmadığını kaydederken, "Onun dostane ve saygılı tavrını her zaman beğendim" şeklinde konuştu.Özil'in Alman Milli Takımı'ndan ayrılma kararını da hata olarak nitelendiren Wenger, "Onun kararını beğenmedim. Bunun hata olduğunu düşünüyorum. Mesut Özil iyi bir insan, olağanüstü bir futbolcudur. Ben hayatımda çok oyuncu gördüm ve o en büyüklerden biridir" diyerek sözlerini tamamladı.Almanya'dan Mesut Özil itirafı: ÇuvalladıkVideo: PORTRE | Mesut Özil

Mesut Özil için imza kampanyası başlattılar İngiliz ekibi Arsenal kadrosunda yer alan ancak maçlarda görev verilemeyen yıldız futbolcu Mesut Özil için Arsenal taraftarı imza kampanyası başlattı. 5 bin imza hedefiyle başlatılan kampanyaya destek hızla büyüdü. Atılan imzalarla Arsenal taraftarı kısa sürede binlerce kişiye ulaşırken, taraftarlar Mesut Özil'in yeniden hem lig hem de Avrupa Ligi maçlarında forma giymesini istiyor.Doğum günü hediyesi olduBugün doğum günü olan Mesut Özil için Arsenal taraftarın başlattığı resmi imza kampanyasını Özil için de doğum günü hediyesi oldu. Her dakika artan imza sayısı ile Arsenal taraftarı Mesut Özil'i Arsenal kadrosuna görmek istediğinin yeniledi. Başlatılan imza kampanyasıyla birlikte büyük destek gören Mesut Özil için de bu imza kampanyası doğum günü hediyesi olmuş oldu.🥳 Happy birthday, midfield maestro Mesut Özil! @MesutOzil1088 | #HBD | #UCL pic.twitter.com/YBwlV2n0aU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 15, 2020 Wenger'den Mesut'a övgüMesut Özil'e bir destek de Arsenal'in eski hocası Arsene Wenger'den geldi. Mesut'un kadroya alınmaması nedeniyle Arsenal'in büyük bir yetenekten yoksun kaldığını söyleyen Wenger, "Onun gibi kaliteli oyuncular, bu yaşlarda en üretken dönemlerini geçiriyor. Kulüp süper bir yetenekten yararlanamıyor. Üçüncü bölgede böylesine yaratıcı bir oyuncunun oynamaması iki taraf için de kayıp. Bütün takımlar daha hızlı kontratak ve daha hızlı geçiş oyununun peşinde. Herkes aynı şeyi oynamaya çalışıyor. Bu nedenle kulüpler Mesut gibi yaratıcı oyuncuları dışladı. Ancak kulüpler bir denge sağlamak zorunda. İyi bir takım disipliniyle oyun görüşü güçlü yıldızlara kadronuzda yer açabilirsiniz" dedi.Wenger'den Mesut Özil açıklaması: Oynatılmaması israftırVideo: PORTRE | Mesut Özil

〽️⚽️ #M1Ö #YaGunnersYa pic.twitter.com/hF7abGklOT — Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 21, 2020