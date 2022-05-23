Arturo Vidal Beşiktaş ve Galatasaray'ın tekliflerini reddetti

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş ve Galatasaray aynı oyuncunun peşine düştü. Her ne kadar sarı-kırmızılı takımda yeni yönetim belli olmasa da, başkan adayları transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Teklifi kabul etmedi
Beşiktaş ve Galatasaray Inter'den ayrılacağını açıklayan 35 yaşındaki Arturo Vidal'e 1+1 yıllık sözleşme teklif etti. Fakat Güney Amerika'da oynamak isteyen Şilili oyuncunun bu teklifi reddettiği ve Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'ya transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.
- Bu sezon takımıyla 41 maçta süre alan Vidal 2 gol ve 4 asistle oynadı.
Beşiktaş ve Galatasaray 35 yaşındaki Arturo Vidal'e 1+1 yıllık sözleşme teklif etti. Fakat Güney Amerika'da oynamak isteyen Vidal bu teklifleri reddetti. Flamengo'ya gitme ihtimali yüksek. pic.twitter.com/FaKfrdC3zC
Beşiktaş ve Galatasaray 35 yaşındaki Arturo Vidal'e 1+1 yıllık sözleşme teklif etti. Fakat Güney Amerika'da oynamak isteyen Vidal bu teklifleri reddetti. Flamengo'ya gitme ihtimali yüksek. pic.twitter.com/FaKfrdC3zC— Ömer Çelikbaşlı (@omercelikbasli) May 23, 2022