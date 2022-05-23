Spor Arturo Vidal Beşiktaş ve Galatasarayın tekliflerini reddetti
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Arturo Vidal Beşiktaş ve Galatasaray'ın tekliflerini reddetti

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Her iki takım da, Inter'den ayrılacağını açıklayan Arturo Vidal'e teklifte bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Arturo Vidal Beşiktaş ve Galatasarayın tekliflerini reddetti
Transfermarkt verilerine göre Arturo Vidal'in güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş ve Galatasaray aynı oyuncunun peşine düştü. Her ne kadar sarı-kırmızılı takımda yeni yönetim belli olmasa da, başkan adayları transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Teklifi kabul etmedi

Beşiktaş ve Galatasaray Inter'den ayrılacağını açıklayan 35 yaşındaki Arturo Vidal'e 1+1 yıllık sözleşme teklif etti. Fakat Güney Amerika'da oynamak isteyen Şilili oyuncunun bu teklifi reddettiği ve Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'ya transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

  • Bu sezon takımıyla 41 maçta süre alan Vidal 2 gol ve 4 asistle oynadı.

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