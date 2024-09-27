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Aslan rekor peşinde

Aslan rekor peşinde

10:1727/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci

Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar rakibini yenmesi halinde rekor kıracak.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.


Süper Lig'de 6'da 6 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla haftaya 11. sırada girdi.


Abdülkerim ile Hajradinovic'in ikili mücadelesi

Kazanması halinde rekor kıracak

Bu sezon ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yenileyen Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde rekor kıracak.


Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, bu sezon da ilk 6 maçını kazanarak bu başarıyı tekrarladı.


Galatasaray, yarın Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atacak.




Tek eksik Ziyech

Galatasaray'da Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.


Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Kasımpaşa ile oynanacak maçta görev alamayacak.


Hakim Ziyech bu sezon ligde sadece 1 maça çıkabildi.

Ligdeki 6 maçta 20 gol

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk 6 maçında 20 kez fileleri havalandırdı.


Sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK ile Fenerbahçe'ye de 3'er gol attı.


Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.


Kasımpaşa'yı ağırladığı son 7 maçta bir kez kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yla oynadığı son 7 lig maçının 6'sını kazanırken, sadece bir kez mağlup oldu.


Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 7 lig maçında rakibini ikişer kez 2-1 ve 1-0, birer kez de 4-1 ve 2-0'lık skorlarla yendi. "Cimbom", tek mağlubiyetini ise 3-1'lik skorla yaşadı.




#Süper Lig
#Galatasaray
#Kasımpaşa

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