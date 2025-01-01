Aslan'a kule forvet

Galatasaray, devre arası için transfer hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Arjantinli yıldız golcüsü Mauro İcardi’nin sezonu kapatması sonrasında forvet ihtiyacı doğan sarı-kırmızılılar, Almanya Futbol Ligi Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach takımında forma giyen Çek forvet Tomas Cvancara’yı gündemine aldı. Alman ekibinin, Cvancara’nın satışına sıcak baktığı öğrenildi. Bundesliga kulübünün 24 yaşındaki oyuncu için 10 milyon Euro bonservis beklentisi bulunduğu da gelen haberler arasında yer aldı.

BU SEZON 1 GOLÜ VAR

Tomas Cvancara, 2023-2024 sezonunda büyük umutlarla Çek ekibi Sparta Prag’tan 10.5 milyon Euro'ya transfer edildi. Alman ekibinde geçen sezon 24 maçta forma giyen Cvancara, 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Bu sezon fazla şans bulamayan ve genelde oyunun son dakikalarında oyuna girebilen genç futbolcu; sahaya çıktığı 14 maçta sadece 1 gol atabildi.

1.90 BOYUNDA BİR DEV

Ülkesinde Slavia Prag takımının altyapısından yetişen Cvancara, Sparta Prag forması altında sergilediği futbolla adını Avrupa’da duyurdu. 1.90 boyuyla dikkat çeken Çek futbolcu, uzun boyuna rağmen kanatlarda da forma giyebiliyor. Ana mevkisi santrfor olan genç yetenek, hem Borussia Mönchengladbach hem de Sparta Prag'da zaman zaman sağ kanatta da görev aldı.

Muslera sona yaklaşıyor

2011 yılında transfer olduğu Galatasaray’da uzun yıllar forma giyen Fernando Muslera, son kontratının son yılını tamamlamaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisi, geçmiş yılların aksine yeni bir sözleşme teklifi almadı. İki taraf için de sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Muslera, ülkesi Uruguay’a dönmeye hazırlanıyor. Galatasaray ise scout ekibiyle yeni ‘1’ numarası için arayışları sürdürüyor.

Yıl 2025 hedef 25

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni yıl için bir mesaj yayınladı. Özbek, "Ülkemiz için huzur, barış ve kardeşlik içinde geçmesini dilediğim 2025 yılında, Galatasaray başarılarının daim olmasını temenni ediyorum. Şampiyonluklarla dolu iki senenin ardından, aynı iştahla yeni hedeflerimize kilitlendik. Yıl 2025, hedef 25 dedik. Avrupa’da ise gözümüzü yükseklere diktik" dedi.











