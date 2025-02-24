Aslantepe'de dev randevu

Süper Lig'de sadece haftanın değil belki de sezonun sonucu merakla beklenen derbisi bugün oynanacak. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde futbolseverler nefeslerini tutarak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak ve sonucunun şampiyonluk yarışını önemli ölçüde etkileyeceği dev derbiye kilitlenecek. RAMS Park'taki derbide Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.













Süper Lig'de 23 maçta 20 galibiyet ve 3 beraberlik alan ve yoluna namağlup devam eden 63 puanlı Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda girdi. Sarı-kırmızılılar sahadan galibiyetle ayrılıp, rakibiyle puan farkını 9'a çıkarmak ve şampiyonluk için büyük avantaj yakalamak istiyor.





#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪



🏆 Trendyol Süper Lig 2024-2025 Şamil Ekinci Sezonu

🗓️ 25. Hafta

⚽ Fenerbahçe

📆 24.02.2025

⏰ 20.00

🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

📲 #GSvFB pic.twitter.com/HVTjfwy9Ff — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 23, 2025

Fenerbahçe seriyle gidiyor





Süper Lig'deki son 9 maçı kaybetmeyen ve 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe ise zirve yarışında 6 puan önünde bulunan rakibini mağlup ederek hem serisini sürdürmek hem de puan farkını 3'e indirerek şampiyonluk yarışını adeta yeniden başlatmak istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 57 puanla 2. sırada giriyor.





Fenerbahçe, RAMS Park'taki son maçta rakibini mağlup etmişti. Geçen sezonun son bölümündeki maçta, sarı-lacivertliler 10 kişi kalmasına karşın rakibini 1-0 yenmişti. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki maçı ise Galatasaray, 3-1 kazandı.





🆚 Galatasaray

🗓 24 Şubat Pazartesi

🕗 20.00

🏟️ RAMS Park

📲 #GSvFB pic.twitter.com/eNugUbFFbv — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 23, 2025





Yunus kadroda yer alacak





Galatasaray, bugünkü derbide 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Cezalı ismi bulunmayan sarı-kırmızılılarda Morata, Jakobs ve Icardi forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Yunus Akgün ise kadroda yer alacak.





Yunus Akgün, bu sezon çıktığı 30 maçta 11 gol atıp 7 asist kaydetti.

İki isim maç saati belli olacak





Fenerbahçe'de sakatlıkları süren İsmail Yüksek ile Diego Carlos olmayacak. Sakatlıklarını atlatan Çağlar ile Djiku'nun durumuna teknik heyet karar verecek. Bir süredir takımdan ayrı kalan iki futbolcunun son durumu maç saatinde belli olacak. Kaleci Livakovic'in sakatlığını atlatmasıyla birlikte kaledeki tercih de merak konusu oldu.





Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki eksikleri:



🚑 Diego Carlos

🚑 İsmail Yüksek pic.twitter.com/ERpZfTUeBR — SPOR (@yenisafakspor) February 23, 2025





Muhtemel 11'ler





Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sallai, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Amrabat, Djiku (Yusuf), Fred, Szymanski, Kostic, Oğuz, Tadic, Dzeko, En-Nesyri











