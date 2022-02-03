Atiba'dan ilginç gol: Herkes şaştı kaldı

2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey Amerika ve Karayipler Elemeleri'nde Kanada Milli Takımı, deplasmanda El Salvador'u 2-0 mağlup etti. Mücadeleye Atiba Hutchinson'ın attığı gol damga vurdu.
Beşiktaş'tan takım arkadaşı Larin'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya hamle yapan Atiba, uçarak topa vurmak istedi ve meşin yuvarlak kaleye doğru yöneldi. Direğe çarparak geri dönen top, önce rakip savunmacıya ardından da yerde yatan Atiba'ya çarptı ve filelerle buluştu.
El Salvadorlu futbolcular bu golle şaşkına dönerken, Atiba ve arkadaşları ise büyük sevinç yaşadı.
Kanada, 90+3. dakikada Jonathan David ile bulduğu golle farkı ikiye çıkardı.
Kanada Milli Takımı bu galibiyetle puanını 25'e yükseltti ve grubundaki liderliğini sürdürdü.
İşte Atiba'nın maça damga vuran o ilginç golü: