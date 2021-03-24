Atletico Madrid idmanında korku dolu anlar: Yıldız futbolcu bayıldı

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in yıldızı Moussa Dembele antrenmanda bayıldı. Bir anda yere yığılan Fransız futbolcuya ilk müdahaleyi saha içerisinde takım arkadaşları yaptı.
Dembele daha sonra tesislerde bulunan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Atletico Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamada oyuncunun yaşam fonksiyonlarının tamamen normal olduğu bildirildi.
İşte Atletico Madrid idmanında yaşanan o korku dolu anlar;
🚨 ÚLTIMA HORA 🚨
💥 Susto en el entrenamiento del Atlético
🤕 Moussa Dembélé ha sufrido una bajada de tensión y se ha mareado
👍🏽 El jugador se encuentra bien pendiente de evolución
⏰ Todos los detalles a las 20h en #GolSports con @LeyreBf pic.twitter.com/mc49kBFJc4
🚨 ÚLTIMA HORA 🚨