Avrupa Şampiyonası tarihine geçti: Arda Güler'in Gürcistan'a attığı golü izle (VİDEO)

Karşılaşma sonrası attığı golü değerlendiren Güler,

"İnanılmaz hisler içindeyim. Sürekli bu golün hayalini kuruyordum. Buradaki insanları mutlu etmek istiyordum. Vuruyorum dedim. Ben çünkü idman sonralarında buralardan bu şutlara çok çalışıyorum. Tüm herkese armağan olsun." dedi.