Avrupa Şampiyonası tarihine geçti: Arda Güler'in Gürcistan'a attığı golü izle (VİDEO)

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
İlk yarısı 1-1 sonuçlanan mücadelede Milliler, 65. dakikada Arda Güler'in muhteşem golüyle 2-1 öne geçti.
Genç yıldız Arda Güler attığı bu golün ardından, Avrupa Şampiyonası tarihinde (Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak) çıktığı ilk maçta gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.
Arda Güler'in Gürcistan'a attığı gol:
19 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Real Madrid ve Milli Takım formasıyla ilk 11 çıktığı 7 maçın 7'sinde de fileleri havalandırdı.
UEFA'nın resmi hesabından Arda Güler paylaşımı:
Arda Güler, üç puanla ayrıldığımız maçın 'En İyi Oyuncusu' seçildi.