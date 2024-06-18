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Spor

Avrupa Şampiyonası tarihine geçti: Arda Güler'in Gürcistan'a attığı golü izle (VİDEO)

A Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Arda Güler, Gürcistan'a karşı maçın 65. dakikasında attığı golün ardından tarihe geçti. Genç yıldız, Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç futbolcu oldu. Arda Güler'in Gürcistan ağlarına atmış olduğu gole haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

20:33 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 21:19 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Arda Güler
Arda Güler

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.


İlk yarısı 1-1 sonuçlanan mücadelede Milliler, 65. dakikada Arda Güler'in muhteşem golüyle 2-1 öne geçti.


Genç yıldız Arda Güler attığı bu golün ardından, Avrupa Şampiyonası tarihinde (Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak) çıktığı ilk maçta gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.


Arda Güler'in Gürcistan'a attığı gol:


Karşılaşma sonrası attığı golü değerlendiren Güler,
"İnanılmaz hisler içindeyim. Sürekli bu golün hayalini kuruyordum. Buradaki insanları mutlu etmek istiyordum. Vuruyorum dedim. Ben çünkü idman sonralarında buralardan bu şutlara çok çalışıyorum. Tüm herkese armağan olsun." dedi.

19 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Real Madrid ve Milli Takım formasıyla ilk 11 çıktığı 7 maçın 7'sinde de fileleri havalandırdı.


UEFA'nın resmi hesabından Arda Güler paylaşımı:


Arda Güler, üç puanla ayrıldığımız maçın 'En İyi Oyuncusu' seçildi.





#Arda Güler
#Türkiye
#Gürcistan
#EURO 2024
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