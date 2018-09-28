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Aykut Kocaman açıkladı: Fenerbahçe ile ilgili hiçbir gündemim yok

Aykut Kocaman: Fenerbahçe ile ilgili hiçbir gündemim yok

Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile ilgili yorum yaptığı iddialarını redderek, "Fenerbahçe bir değişim sürecindedir. Bu dönemin sancıları olabilir. Bu da normaldir, sabredilmesi ve yönetimin tasarruflarına saygı duyulması gerekir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Aykut Kocaman

Aykut Kocaman

Basında yer alan "Transfer yapmadan 75 puan toplardım" başlıklı haberlerin içindeki söylemlerin doğru olmadığını ve yalandan ibaret olduğunu belirten Kocaman, önemli açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden olan ve hem futbolculuk döneminde hem de teknik adamlık kariyerinde büyük başarılara imza atan Kocaman'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

  • Medyada bugün şahsımla ilgili, yakın çevreme dayandırılarak ortaya atılan haberler doğru değildir. Özellikle görev başında bir teknik adam varken bu tarz bir yorumda bulunmadığım, kamuoyunun geniş kesimleri tarafından bilinmektedir. Fenerbahçe bir değişim sürecindedir. Bu dönemin sancıları olabilir. Bu da normaldir, sabredilmesi ve yönetimin tasarruflarına saygı duyulması gerekir. Buna ilişkin görüşlerimi geçtiğimiz günlerde dile getirmiştim. Son günlerde Fenerbahçe başlığı altında hiçbir ilgim, alakam olmayan konularla ilgili sürekli olarak benim adım üzerinden bir takım tartışmaların yürütüldüğünü üzülerek gözlemliyorum. Bu dönemde tüm tartışmaların, hesapların, iddiaların dışında olduğumu, Fenerbahçe ile ilgili hiçbir gündemimin bulunmadığını, kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum.

Aykut Kocaman'dan Terim'e eleştiri
Aykut Kocaman'dan Terim'e eleştiri

Fenerbahçe'nin eski antrenörü Aykut Kocaman, futbol gündemine dair görüşlerini paylaştı. TRT Spor'a telefonla bağlanan tecrübeli teknik adamın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:Milli Takım konusu:Sana yapılmasını istemediğin şeyleri başkasına yapma. Milli Takım'da çalışan bir saygın teknik direktör var, başarılı bir teknik adam. Bir şey söylemem doğru değil, bugün itibariyle bu konu hakkında konuşmam saygısızlık. 'Yabancı sınırlaması' tartışmaları:Ne yabancıya karşıyım ne de tamamen yabancıdan yanayım. Bizim ülkemiz futbolda üretmeyi seven bir ülke değil. Ne yazık ki bu böyle. Kolay ve ucuza yöneliyoruz. Federasyonların kulüplere mutlaka ödüllü yaptırımlarda bulunmaları gerekir. Yabancı oyuncuyu kısıtlamanın mantığı yok. Futbolu düzenleyenlerin, kulüplerin oyuncu üretmesini kolaylaştırması gerekir.İsim vermeden Terim'i eleştirdi:Ben Lucescu gelince 1-2 kere görüştüm. Öncesinde Konyaspor'u çalıştırırken 40 puan aldığımız halde bir tane futbolcu bile Milli Takım'a alınmadı. Futbol direktörlüğü yapan kişinin teşvik amaçlı bunu yapması lazımdı. Benimle iletişime bile geçmedi.Son olarak Galatasaray'ı, Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Aykut Kocaman, Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimize de başarılar diledi.Aykut Kocaman: Bu sezon takım çalıştırmayacağım

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