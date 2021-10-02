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Babaeskispor'da 'Sow' zamanı

Fenerbahçeli eski futbolcu Moussa Sow, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele elen Babaeskispor’un ikinci başkanı, kardeşi Amadou Sow da başkanı oldu.

Haber Merkezi DHA
Babaeskisporda Sow zamanı
Amadou Sow antrenman sahasında futbolcularla bir araya geldi.

Türkiye’de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Senegal asıllı Fransız futbolcu Moussa Sow’un eski futbolcu kardeşi Amadou Sow, Kırklareli’de Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Babaeskispor’un başkanı oldu.

Moussa Sow’un da ikinci başkan olduğu kulüpte ilçeye gelen Amadou Sow, yöneticilerle bir araya gelip, imzaları attı. Takımın teknik heyeti ile tanışıp, ilk antrenmanını da izleyen Amadou Sow, Türkiye’de bir takımı alıp, alt yapısını kurarak, futbolcu yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Başkan Amadou Sow idmanı yakından takip etti.
Başkan Amadou Sow idmanı yakından takip etti.

"Önümüzdeki günlerde Moussa Sow da ilçeye gelecek"


Babaeskispor yönetim kurulu üyesi Bahadar Akçan, Sow kardeşlerle anlaştıklarını Amadou Sow’u başkan, Moussa Sow’u da ikinci başkan yaptıklarını söyledi.

Babaeskispor’u büyütmeyi hedeflediklerini söyleyen Akçan, “Arayışlarımız vardı, daha önce Babaeskispor’da forma giyen ve şimdi menajerlik yapan bir arkadaşımız Sow kardeşlere projemizi anlatmış. Onlar da Türkiye’de bir futbol kulübünü ele alıp, futbolcu yetiştirmeyi planlıyorlarmış. Görüşmelerde bulunduk ve Amadou Sow’u imzaları atıp başkanlığa getirdik. Önümüzdeki günlerde Moussa Sow da ilçeye gelecek ve çalışmalara başlayacağız” dedi.

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