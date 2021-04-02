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Babasına saldıran yıldız futbolcu gözaltına alındı

Inter ve Porto gibi önemli takımlarda forma giymiş olan Kolombiyalı futbolcu Fredy Guarin, aile içi şiddet gerekçesiyle gözaltına alındı. 34 yaşındaki oyuncunun gözaltına alındığı sırada kıyafetlerinin kana bulanmış olduğu görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Babasına saldıran yıldız futbolcu gözaltına alındı
Futbolseverler Guarin'i daha çok Inter forması giydiği dönemden hatırlıyor.

Kariyerini ülkesinin takımı Millonarios'ta sürdüren yıldız futbolcu Fredy Guarin'in Kolombiya polisi tarafından gözaltına alınmasının görüntüleri ortaya çıktı.

Babasına şiddet uyguladığı iddiasıyla olay yerine gelen polis ekiplerin Guarin'i güçlükle zapt ettiği görüldü.

Gözaltına alınan futbolcunun üzerindeki kıyafetlerin kanlı olması dikkati çekti.

Millonarios Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yaşanan olay sebebiyle üzüntülüyüz. Guarin'in profesyonel yardım alması için gerekenleri yapacağız" ifadelerine yer verildi.


  • Guarin'in bir dönem adı transferde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı.

İşte yıldız oyuncunun gözaltına alındığı o anlar;

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