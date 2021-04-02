Babasına saldıran yıldız futbolcu gözaltına alındı

Kariyerini ülkesinin takımı Millonarios'ta sürdüren yıldız futbolcu Fredy Guarin'in Kolombiya polisi tarafından gözaltına alınmasının görüntüleri ortaya çıktı.
Babasına şiddet uyguladığı iddiasıyla olay yerine gelen polis ekiplerin Guarin'i güçlükle zapt ettiği görüldü.
Gözaltına alınan futbolcunun üzerindeki kıyafetlerin kanlı olması dikkati çekti.
Millonarios Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yaşanan olay sebebiyle üzüntülüyüz. Guarin'in profesyonel yardım alması için gerekenleri yapacağız" ifadelerine yer verildi.
- Guarin'in bir dönem adı transferde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı.
İşte yıldız oyuncunun gözaltına alındığı o anlar;
#Atención El jugador de Millonarios Fredy Guarín fue conducido por la Policía en Medellín, tras haber protagonizado un episodio de violencia intrafamiliar en la casa de sus padres pic.twitter.com/tf1Mgr6GQf
#Atención El jugador de Millonarios Fredy Guarín fue conducido por la Policía en Medellín, tras haber protagonizado un episodio de violencia intrafamiliar en la casa de sus padres pic.twitter.com/tf1Mgr6GQf— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 1, 2021