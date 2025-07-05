Bahçeşehir Koleji Caleb Homesley'i kadrosuna kattı

Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final üçüncü ve son maçında Bahçeşehir Koleji ile İspanya'nın Dreamland Gran Canaria, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçeşehir Koleji oyuncusu Kenan Sipahi (55) ile Dreamland Gran Canaria oyuncusu Caleb Homesley (5) mücadele etti.