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Bahçeşehir Koleji Caleb Homesley'i kadrosuna kattı

Bahçeşehir Koleji Caleb Homesley'i kadrosuna kattı

14:035/07/2025, Cumartesi
AA
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Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final üçüncü ve son maçında Bahçeşehir Koleji ile İspanya'nın Dreamland Gran Canaria, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçeşehir Koleji oyuncusu Kenan Sipahi (55) ile Dreamland Gran Canaria oyuncusu Caleb Homesley (5) mücadele etti.
Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final üçüncü ve son maçında Bahçeşehir Koleji ile İspanya'nın Dreamland Gran Canaria, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçeşehir Koleji oyuncusu Kenan Sipahi (55) ile Dreamland Gran Canaria oyuncusu Caleb Homesley (5) mücadele etti.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Caleb Homesley'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki basketbolcu, 2025-2026 sezonunda Bahçeşehir Koleji'nin kadrosunda yer alacak.


Homesley, son olarak İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımında forma giydi.

#Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı
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