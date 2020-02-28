Bakan Kasapoğlu'ndan şehitlerimiz için taziye mesajı

Bakan Kasapoğlu, İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı. asapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Ülkemizin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman Mehmetçiğimize rejim unsurlarınca gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabb'im makamlarını cennet eylesin. Milletimizin başı sağolsun." Spor camiasından şehitler için taziye mesajları: Başımız sağolsun
Esed rejimi tarafından İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerimiz şehit düştü. Bu acı haberin ardından spor camiası da taziye mesajları yayınladı;TFF"İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hain saldırıda kahraman askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz"Trabzonspor"Suriye’nin Idlib bölgesindeki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz!"Suriye’nin Idlib bölgesindeki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz! pic.twitter.com/00EZx5wHmf— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 27 Şubat 2020 Beşiktaş"İdlib bölgesinde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."İdlib bölgesinde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/pRj5yPOQEm— Beşiktaş JK (@Besiktas) 27 Şubat 2020 Fenerbahçe"Milletimizin başı sağolsun. İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."Milletimizin başı sağolsun.🇹🇷İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/bmo3kZri8k— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 27 Şubat 2020 Galatasaray"Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."🇹🇷 Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/0p19fdrya6— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 27 Şubat 2020 Sivasspor"İdlib'de askeri güçlerimize düzenlenen alçak hava saldırısı sonucu kahraman Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle ve acıyla takip ediyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, TSK ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."🇹🇷 İdlib'de askeri güçlerimize düzenlenen alçak hava saldırısı sonucu kahraman Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle ve acıyla takip ediyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, TSK ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/VQaaNp4oED— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) 27 Şubat 2020 Alanyaspor"İdlib'te hain saldırı sonucu şehit olan mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Dualarımız mehmetçiklerimizle"İdlib'te hain saldırı sonucu şehit olan mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Dualarımız mehmetçiklerimizle 🇹🇷 pic.twitter.com/D8UE4iR5sj— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 27 Şubat 2020 Göztepe"İdlib bölgesinde gerçekleşen hain hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."İdlib bölgesinde gerçekleşen hain hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/0hDeFHEc2J— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) 27 Şubat 2020 Gaziantep FK"İdlib'de gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."İdlib'de gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. 🇹🇷 Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/dW8yYkPNG2— Gaziantep FK (@GaziantepFK) 27 Şubat 2020 Gençlerbirliği"İdlib’de askerlerimize düzenlenen saldırıda askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."İdlib’de askerlerimize düzenlenen saldırıda askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/TlWvmZ8POG— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) 28 Şubat 2020 Antalyaspor"Başımız sağolsun! İdlib'de gerçekleşen hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz."🇹🇷 BAŞIMIZ SAĞ OLSUN!İdlib'de gerçekleşen hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/mvycSg152d— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) 27 Şubat 2020 Denizlispor"İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."🇹🇷 İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/53JW6Zhz4m— Denizlispor Kulübü (@denizlispor) 27 Şubat 2020 Rizespor"Suriye’de bu akşam yapılan saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Mübarek regaip kandili hürmetine ordumuza yardım et, yaralılara acil şifalar nasip et Allah’ım."🇹🇷 #ŞehitlerimizVar Suriye’de bu akşam yapılan saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve milletimize baş sağlığı diliyoruz.Mübarek regaip kandili hürmetine ordumuza yardım et, yaralılara acil şifalar nasip et Allah’ım! 🤲 pic.twitter.com/TTgZGEAICN— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) 27 Şubat 2020 Konyaspor"İdlip’te rejim kuvvetleri tarafından yapılan kalleş saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, başta aileleri olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı dileriz."İdlip’te rejim kuvvetleri tarafından yapılan kalleş saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, başta aileleri olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı dileriz. pic.twitter.com/vSnOhKog31— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) 27 Şubat 2020 Ankaragücü"İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun."İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun.🇹🇷 pic.twitter.com/MO5d2ep1vT— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) 27 Şubat 2020 Kasımpaşa"İdlib'de düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun."İdlib'de düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.Milletimizin başı sağolsun. pic.twitter.com/Jcgupi1jKF— KASIMPAŞA (@kasimpasa) 27 Şubat 2020 Kayserispor"İdlib’de düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun."İdlib’de düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz.🇹🇷 Milletimizin başı sağolsun. pic.twitter.com/s9sdduxrFL— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) 27 Şubat 2020
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