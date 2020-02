Bakan Kasapoğlu'ndan şehitlerimiz için taziye mesajı

Bakan Kasapoğlu, İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı. asapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ülkemizin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman Mehmetçiğimize rejim unsurlarınca gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabb'im makamlarını cennet eylesin. Milletimizin başı sağolsun."