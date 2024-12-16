THY EuroLeague'in 16. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Barcelona ile karşılaşacak. Basketbolseverler maçın saatini ve kanalını araştırıyor. Peki, Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı...
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Palau Blaugrana'da oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak. Müsabaka, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko, geride kalan 15 haftada 10 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Son maçında Monaco'ya 99-69 yenilen sarı-lacivertliler, 4. sıraya geriledi. 8 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan Barcelona ise ligde EA7 Emporio Armani Milan yenilgisi sonrası 11. basamağa düştü.