Barış Alper Yılmaz'dan maç sonu tepkilere yanıt

Barış Alper Yılmaz'ın Trabzonspor maçından görüntüsü.
Trabzonspor maçında oyundan alınan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray tribünleri tarafından ıslıklı protestoya maruz kaldı. Milli oyuncu karşılaşmanın ardından tepkilere yanıt verdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 11. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı tribünlerin bir kısmı milli oyuncuları Barış Alper Yılmaz'ı oyundan çıkarken ıslıklayarak protesto etti.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt maçında da tepki gören Yılmaz, bir kez daha ıslıklanmış oldu.
"BEN SIFIRDAN GELDİM"
Trabzonspor maçının ardından taraftarların protestosu hakkında konuşan Barış Alper,
"Zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. İyi zamanda her zaman arkamda durdular, kötü zamanda da arkamda durdular. Ben sıfırdan geldim. Mentalimi düşürmem. Böyle devam edeceğim. Çıkarken taraftar desteğini gösterdi. Onlara teşekkür ederim. Çok çalışıp daha iyi bir Barış izletmek istiyorum."
dedi.
#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#Trabzonspor