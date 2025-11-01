Barış Alper Yılmaz'dan maç sonu tepkilere yanıt

Trabzonspor maçının ardından taraftarların protestosu hakkında konuşan Barış Alper,

"Zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. İyi zamanda her zaman arkamda durdular, kötü zamanda da arkamda durdular. Ben sıfırdan geldim. Mentalimi düşürmem. Böyle devam edeceğim. Çıkarken taraftar desteğini gösterdi. Onlara teşekkür ederim. Çok çalışıp daha iyi bir Barış izletmek istiyorum."