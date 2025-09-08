Başakşehir geçici teknik direktörünü açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası geçici olarak teknik direktörlük görevine Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin getirildiğini duyurdu.
Turuncu-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Yeni Teknik Direktörümüz belirlenene kadar takımımızın başında, Yönetim Kurulumuz tarafından görevlendirilen Futbol Planlama ve Strateji Direktörümüz Marco Pezzaiuoli yer alacaktır” ifadelerine yer verildi.