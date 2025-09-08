Yeni Şafak
Başakşehir geçici teknik direktörünü açıkladı

19:118/09/2025, Pazartesi
G: 8/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Marco Federico Pezzaiuoli
Marco Federico Pezzaiuoli

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası geçici olarak teknik direktörlük görevine Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin getirildiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası geçici olarak teknik direktörlük görevine Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin getirildiğini açıkladı.


Turuncu-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Yeni Teknik Direktörümüz belirlenene kadar takımımızın başında, Yönetim Kurulumuz tarafından görevlendirilen Futbol Planlama ve Strateji Direktörümüz Marco Pezzaiuoli yer alacaktır” ifadelerine yer verildi.




YASAL UYARI

