Başakşehir geçici teknik direktörünü açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası geçici olarak teknik direktörlük görevine Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin getirildiğini açıkladı.

Turuncu-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Yeni Teknik Direktörümüz belirlenene kadar takımımızın başında, Yönetim Kurulumuz tarafından görevlendirilen Futbol Planlama ve Strateji Direktörümüz Marco Pezzaiuoli yer alacaktır” ifadelerine yer verildi.