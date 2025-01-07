Başakşehir ilk transferini yaptı: Sözleşme 3.5 yıllık

Christopher Operi
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, sol bek oyuncusu Christopher Operi'yi renklerine bağladığını açıkladı. Fildişi Sahilli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandı.
RAMS Başakşehir, sol bek oyuncusu Christopher Operi'yi transfer ettiğini açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre kulübünde forma giyen Fildişi Milli Takımı futbolcusu Christopher Operi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Christopher Operi'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
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