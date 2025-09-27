Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Başakşehir Süper Lig'de yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak

Başakşehir Süper Lig'de yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak

11:0927/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Başakşehir Süper Lig'de yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak
Başakşehir Süper Lig'de yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.


Oynadığı 5 maçta yaşadığı birer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik alan ve 6 puan toplayan bir maçı eksik turuncu lacivertliler, 11. sırada bulunuyor.


Beş maçta ikişer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik yaşayan Konyaspor ise 7 puanla 10. sırada yer alıyor.


Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke, mücadelede forma giyemeyecek.


Nuri Şahin yönetiminde 2 maçta 4 puan

Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde 2 maça çıkan RAMS Başakşehir, 4 puan topladı.


Son 2 müsabakada deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden turuncu-lacivertli takım, evinde Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

#başakşehir
#TÜMOSAN Konyaspor
#Süper lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
e-YDS 2025 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM e-YDS sonuç öğrenme ekranı