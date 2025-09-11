Başakşehir'e 18'lik golcü: Geçen sezona 21 golle damga vurmuştu

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İsviçre'nin Grasshopper kulübünde forma giyen Tuğra Turhan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Tuğra Turhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.