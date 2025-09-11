Yeni Şafak
Başakşehir'e 18'lik golcü: Geçen sezona 21 golle damga vurmuştu

14:0411/09/2025, Perşembe
G: 11/09/2025, Perşembe
AA
Tuğra Turhan
Tuğra Turhan

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Grasshopper'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Tuğra Turhan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

RAMS Başakşehir, İsviçre ekibi Grasshopper'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Tuğra Turhan'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.


Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İsviçre'nin Grasshopper kulübünde forma giyen Tuğra Turhan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Tuğra Turhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Geçen sezon 30 maçta forma giyen Tuğra, 21 gol kaydetti.






#Başakşehir
#Tuğra Turhan
#Transfer
