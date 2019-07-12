Başakşehir'e Faslı stoper

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'de yer alan habere göre Medipol Başakşehir Faslı stoper için Fransız kulübüne 500 bin Euro önerirken, Reims'in talep ettiği bonservis bedeli ise 2 milyon Euro.

Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki savunmacının transferi konusunda görüşmeler devam ediyor. Reims başkanı Jean-Pierre Caillot'un oyuncuyu bedelsiz olarak kaybetmek istememesi sebebiyle pazarlıklar sonrasında transfere yeşil ışık yakması bekleniyor.

Turuncu-lacivertli ekipte teknik direktör Okan Buruk, daha önce yaptığı açıklamalarda savunmaya 2 takviye yapmak istediklerini ifade etmişti.