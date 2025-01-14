Başakşehir'e kötü haber: Yeni transfer sakatlandı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni transferi Christopher Operi'nin sol diz yan bağında ikinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Başakşehir, yeni transferi Christopher Operi'nin sol diz yan bağında ikinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
“Takımımızın antrenmanında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Christopher Operi'nin Acıbadem International Hastanesi'nde çekilen MR görüntülenmesi sonuçlanmıştır. Sol diz iç yan bağında ikinci derecede zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.”
Fildişi Sahilli sol bek oyuncusu ara transfer döneminde 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.