Başakşehirli Gael Clichy'den Uygur Türklerine anlamlı destek
Başakşehirli Gael Clichy'den Uygur Türklerine anlamlı destek
Medipol Başakşehirli Gael Clichy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Uygur Türklerine destek oldu. Clichy'in Uygur Türkleri için yaptığı paylaşım, sosyal medyada geniş yer bulurken, birçok kişi tarafından da beğenildi. Daha önce Gael Clichy gibi Mesut Özil ve Sofiane Feghouli'de Uygur Türklerine destek vermek için paylaşımlarda bulunmuşlardı.
Haber MerkeziAA
Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Gael Clichy, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskı politikalarına tepki göstererek Uygur Türklerine destek verdi.
Clichy, Uygur Türklerini temsil eden ve kan ağlayan kadının ağzını kapatan Çin Halk Cumhuriyeti bayrağına boyanmış bir elin olduğu görseli paylaşarak Uygur Türklerine destek oldu.
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Galatasaraylı oyuncu Sofiane Feghouli de daha önce Uygur Türklerine destek vermek amacıyla paylaşımda bulunmuştu.
Mesut Özil paylaşımlarından dolayı tepki almıştı
Mesut Özil, Çin’den aldığı 100 milyon euroluk teklifi reddedip Doğu Türkistan için yardım çağrısında bulunmuş ve adı arama motorlarından, oyunlardan silinmişti.
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