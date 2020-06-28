Başakşehirli Gael Clichy'den Uygur Türklerine anlamlı destek

Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Gael Clichy, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskı politikalarına tepki göstererek Uygur Türklerine destek verdi.

Clichy, Uygur Türklerini temsil eden ve kan ağlayan kadının ağzını kapatan Çin Halk Cumhuriyeti bayrağına boyanmış bir elin olduğu görseli paylaşarak Uygur Türklerine destek oldu.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Galatasaraylı oyuncu Sofiane Feghouli de daha önce Uygur Türklerine destek vermek amacıyla paylaşımda bulunmuştu.

Mesut Özil'in 'Doğu Türkistan' paylaşımı Çinlileri çıldırttı Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yıldız futbolcunun Uygurların sesini duyurduğu bu paylaşımı büyük yankı uyandırırken, Çin’de ise rahatsızlığa neden oldu.Arsenal 'siyasi' dedi, zulme sessiz kaldıÇinlilerden gelen tepkiler üzerine Arsenal Kulübü bir açıklama yayınladı. Çin’in sosyal medya platformu Weibo’dan yapılan açıklamada, "Bu paylaşım Mesut Özil’in kişisel fikridir. Arsenal, bir futbol kulübü olarak siyasi konulara karışmama konusundaki çizgisini korumakta kararlıdır" denildi.Mesut Özil'in, Çin’in Doğu Türkistan’da yaptığı zulme dikkat çeken paylaşımı sonrası Arsenal'den açıklama geldi📢"Bu paylaşım Mesut Özil’in kişisel fikridir. Arsenal bir futbol kulübü olarak siyasi konulara karışmama konusundaki çizgisini korumakta kararlıdır" pic.twitter.com/VvczXmUHi2— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Aralık 2019 Mesut Özil paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı;Ey Doğu Türkistan...Ümmetin kanayan yarası...Eziyetlere direnen Mücahid ve Mücahideler topluluğu...Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı mü'minler...Kuran'lar yakılıyor...camiler kapatılıyor...Medreseler yasaklanıyor...Din alimleri birer birer öldürülüyor...Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor...Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor...Bacılar zora Çinli erkekler ile evlendiriliyor...Tüm bunlara rağmen...Ümmeti Muhammet suskun...Sesi çıkmıyor...Müslümanlar sahiplenmiyor...Bilmezler mi ki, Zume Rıza Zulümdür.Hz. Ali ne güzel demiş:"Zulme engel olamıyorsanız, onu herkese duyurun!"Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede?Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur.Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerinin sessizliği olacaktır.Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle...Şüphesiz ki, Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır.#HayırlıCumalarDoğuTürkistan 🙏🏼 pic.twitter.com/dJgeK4KSIk— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 13 Aralık 2019

Mesut Özil paylaşımlarından dolayı tepki almıştı

Mesut Özil, Çin’den aldığı 100 milyon euroluk teklifi reddedip Doğu Türkistan için yardım çağrısında bulunmuş ve adı arama motorlarından, oyunlardan silinmişti.

07:15 dk 23 Aralık 2019 Yeni Şafak PORTRE | Mesut Özil Çin'den aldığı 100 milyon euroluk teklifi reddedip Doğu Türkistan için yardım çağrısında bulunan bir Türk o… Adını arama motorlarından, oyunlardan silseler de yıllarca hatırlanacak, onun atalarına olan vefası…



