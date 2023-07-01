Başkan açıkladı: Beşiktaş Erencan'ı istiyor

1.Lig ekiplerinden Eyüpspor'un geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiraladığı Erencan Yardımcı'yla Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi.





Eflatun-sarılı ekibin başkanı Murat Özkaya, genç oyuncunun transfer durumu hakkında açıklama yaptı. Ajansspor'a konuşan Özkaya, "Erencan Yardımcı'yı Beşiktaş istiyor. Ancak bu sezon takımımızda kalacak. Erencan'dan faydalanacağız" dedi.





Murat Özkaya, ayrıca Erencan Yardımcı konusunda Galatasaray'ın önceliği olduğunu ifade etti.





2020-2021 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan 479 bin euro bonservis bedeli karşılığında Eyüpspor'a transfer olan 21 yaşındaki forvet, kiralık olarak gittiği Alanyaspor'da 18 maçta 4 gol atıp 1 de asist yaptı.















