Başkan transferi duyurdu: 'Taklacı futbolcu' Süper Lig'e geliyor

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, transferde şu ana kadar 9 ismi kadrosuna kattı. Kadrosunda bulunan 18 oyuncuyla da yollarını ayıran kırmızı-beyazlıların son transferini Başkan Yüksel Yıldırım, gece geç saatlerde yaptığı paylaşım ile duyurdu.





Yıldırım, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Süper Lig’de 11 yıl aradan sonra kaldığımız yerden çok daha iyi bir şekilde başlamayı planlıyoruz. Artık bizim de bir taklacı şahinimiz olacak. ‘Uçtu, uçtu, Ntcham uçtu’ demeye çok az kaldı. Müjde, salı günü inşallah Samsun’da showtime (gösteri zamanı) olacak” dedi.









Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra kaldığımız yerden çok daha iyi bir şekilde başlamayı planlıyoruz.



Artık bizimde bir taklacı şahinimiz olacak...



Uçtu, uçtu, Ntcham uçtu demeye çok az kaldı...



Müjde, salı günü İnşallah Samsun'da showtime olacak... pic.twitter.com/HNItShk9QC — Yüksel YILDIRIM (@YY_Samsun) August 6, 2023





Kariyerinde 46 gol attı

Futbola Manchester City takımında başlayan 27 yaşındaki Kamerunlu merkez orta saha oyuncusu Ntcham, daha sonra sırasıyla Genoa, Celtic, Marsilya ve Swansea City takımlarının formalarını giymişti. Kariyerindeki 283 maçta 40 kez fileleri sarsan Olivier Ntcham, Kamerun Milli Takım formasını da 6 kez giydi ve aktif olarak milli takım kadrosunda bulunuyor.





10'uncu yabancı





Salı günü açıklanması planlanan Olivier Ntcham transferi, Samsunspor’un bu sezon kadroya kattığı 10'uncu yabancı oyuncu olarak ise 7'nci transferi olacak. Kırmızı-beyazlılar daha önce de Marius Mouandilmadji, Kingsley Schindler, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Nanu Gomes, Marc Bola, Lubomir Satka, Rick Van Dronglen ve Okan Kocuk’u kadrosuna kattı.



















