ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Batuhan Karadeniz'in yıldızlaştığı maçta Hekimoğlu Trabzon turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon’a 3-3 biten 90 dakikanın ardından penaltı atışları sonucunda elenerek kupaya veda etti. Öte yandan Batuhan Karadeniz mücadelede hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Batuhan Karadeniz Kayserispor maçında yıldızlaştı.

Batuhan Karadeniz Kayserispor maçında yıldızlaştı.

Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon’a 3-3 biten 90 dakikanın ardından penaltı atışları sonucunda elenerek kupaya veda etti.
Karşılaşmadan dakikalar;

10. dakikada kullanılan sol kanattan kullanılan köşe atışında arka direkte Batuh Karadeniz’in vuruşunda top filelere gitti. 0-1

12. dakikada kullanılan köşe atışında ceza sahası içerisinde kafayla tamamlayan Kvrzic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

23. dakikada Kvrzic topu ceza sahası içerisinde müsait durumdaki Alibec’le buluşturdu. Alibec’in düzelterek yaptığı vuruşta kaleci Batuhan meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

24. dakikada defansın arkasına atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan Batuhan Karadeniz topu kaleci İsmail’in üzerinden aşırttı. Kaleye giden topa savunma müdahale edemeyince konuk ekip öne geçti. 1-2

34. dakikada Hasan Hüseyin’in ceza sahası içerisinde topa elle dokunması sonucu kazanılan penaltı atışında meşin yuvarlağın gerisine geçen Batuhan Karadeniz, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti. 1-3

61. dakikada Kvrzic’in sağ çaprazdan vuruşunda kaleciden dönen topu Emre Demir tamamladı. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

83. dakikada Hasan Hüseyin’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kvrzic, önünü boşaltarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-3

85. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Kanga, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 3-3

Batuhan Karadeniz'in golleri;

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