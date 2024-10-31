Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Samsunspor deplasmanda 3. Lig ekiplerinden Bayburt Özel İdare Spor ile 0-0 berabere kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Samsunspor deplasmanda 3. Lig ekiplerinden Bayburt Özel İdare Spor’a konuk oldu. Maçın 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi. Uzatmalarda da skor değişmedi ve penaltı atışlarında Samsunspor rakibini 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bayburt Özel İdare Spor - Samsunspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Samsunspor deplasmanda Bayburt Özel İdare Sporu penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bayburt Özel İdare Spor - Samsunspor maç özeti haberimizde.
BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 0-0 SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ
BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 0-0 SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ
BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - SAMSUNSPOR MAÇ SONUCU
BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - SAMSUNSPOR MAÇ SONUCU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR TOPLU SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR TOPLU SONUÇLARI
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