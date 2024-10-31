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ZTK: Samsunspor 3. Lig ekibi Bayburt Özel İdare Spor'u penaltılarda 4-2 mağlup etti | ÖZET

ZTK: Samsunspor 3. Lig ekibi Bayburt Özel İdare Spor'u penaltılarda 4-2 mağlup etti | ÖZET

15:4831/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Samsunspor deplasmanda 3. Lig ekiplerinden Bayburt Özel İdare Spor ile 0-0 berabere kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Samsunspor deplasmanda 3. Lig ekiplerinden Bayburt Özel İdare Spor ile 0-0 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Samsunspor deplasmanda 3. Lig ekiplerinden Bayburt Özel İdare Spor’a konuk oldu. Maçın 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi. Uzatmalarda da skor değişmedi ve penaltı atışlarında Samsunspor rakibini 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bayburt Özel İdare Spor - Samsunspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Samsunspor deplasmanda Bayburt Özel İdare Sporu penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bayburt Özel İdare Spor - Samsunspor maç özeti haberimizde.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 0-0 SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ

Bayburt Özel İdare Spor - Samsunspor maç özetini izlemek için

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - SAMSUNSPOR MAÇ SONUCU

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR TOPLU SONUÇLARI




#Bayburt Özel İdare Spor
#Samsunspor
#Ziraat Türkiye Kupası

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