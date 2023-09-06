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Spor

Berat Özdemir: Burası benim evim

Berat Özdemir, bordo-mavili kulübe geri döndü. Trabzonspor’un El İttifak’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Berat Özdemir, “Burası benim evim. Trabzonspor masadaysa benim için her zaman konu kapanmıştır. Bu transferde de aynısı oldu” dedi.

11:34 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Berat Özdemir şehre geldi.

Berat Özdemir şehre geldi.

Berat Özdemir, bordo-mavili kulübe geri döndü. Trabzonspor ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalayan 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş maçı hazırlıklarına katılmak üzere kente geldi. Saat 22.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yapan Berat Özdemir, havalimanı çıkışında bordo-mavili taraftarlar tarafından karşıladı.


'Uçakta ağlayarak gitmiştim'

“Giderken uçakta ağlayarak gitmiştim ama Allah bugünleri görmeyi yeniden nasip etti. Sağ olsunlar taraftarlarımız her zaman sevgi gösterdiler ben de karşılığını sahada vermeye çalıştım”


'Ben hazırım'

“Sezon başında iyi bir kamp geçirdim. Ben hazırım. Bundan sonrası için kararı hocamız verecek. Hazır olduğumu söyleyebilirim”


“Şampiyon olduğumuzda stadyumda taraftarlarımız bize destek oluyorlardı. Beşiktaş maçı ile birlikte yeniden onları stadyumda görmek istiyorum”


'Burası benim evim'

“Burası benim evim. Trabzonspor masadaysa benim için her zaman konu kapanmıştır. Bu transferde de aynısı oldu"


Coşkulu tarafların ilgi gösterdiği futbolcu, kendisini bekleyen araca bindikten sonra taraftarın isteği üzerine dışarı çıkarak kalabalığa üçlü çektirdi. Berat daha sonra araca binerek konaklayacağı otele doğru hareket etti.





#Trabzonspor
#Berat Özdemir
#transfer
42 dakika önce
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