Bernard Mensah'ın transfer olacağı takımı açıkladılar

Kayserispor'un Ganalı yıldızı Bernard Mensah'ın hangi takıma transfer olacağı konusu netleşiyor. Sarı kırmızılı takımda sergilediği performansla birçok takımın gündemine giren oyuncu, Gana basınına göre Galatasaray ile her konuda anlaştı.

Bonservis sorununun çözülmesini bekleyen yetenekli futbolcunun bu sıkıntının giderilmesinin ardından İstanbul'a gideceği iddia edildi.

Ghanasoccernet'te yer alan haberin detaylarında Galatasaray'ın bu transfere kaynak oluşturmak için Maicon'u sattığı, Belhanda ve Babel'in de ayrılığının sürpriz olmayacağı belirtildi.

Bernard Mensah, Kayserispor formasıyla çıktığı 54 resmi maçta 9 gol attı 9 da asist yapma başarısı gösterdi.