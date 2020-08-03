TRANSFER

Bernard Mensah'ın transfer olacağı takımı açıkladılar

Süper Lig devlerinin transferi için yoğun çaba sarf ettiği Bernard Mensah ile ilgili Gana basını özel bir haber kaleme aldı. Bu habere göre Ganalı orta saha oyuncusunun yeni takımı belli ancak bonservis konusunda hala görüşmeler sürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bernard Mensah'ın yaz transfer döneminde Kayserispor'dan ayrılması bekleniyor.

Bernard Mensah'ın yaz transfer döneminde Kayserispor'dan ayrılması bekleniyor.

Fotoğraf: İlyas KAPLAN

Kayserispor'un Ganalı yıldızı Bernard Mensah'ın hangi takıma transfer olacağı konusu netleşiyor. Sarı kırmızılı takımda sergilediği performansla birçok takımın gündemine giren oyuncu, Gana basınına göre Galatasaray ile her konuda anlaştı.

Bonservis sorununun çözülmesini bekleyen yetenekli futbolcunun bu sıkıntının giderilmesinin ardından İstanbul'a gideceği iddia edildi.

Ghanasoccernet'te yer alan haberin detaylarında Galatasaray'ın bu transfere kaynak oluşturmak için Maicon'u sattığı, Belhanda ve Babel'in de ayrılığının sürpriz olmayacağı belirtildi.

Bernard Mensah, Kayserispor formasıyla çıktığı 54 resmi maçta 9 gol attı 9 da asist yapma başarısı gösterdi.

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