Beşikaş'ta iki eksik

14:433/03/2026, Salı
AA
Sergen Yalçın'ın cezası bitti, maçta takımın başında olacak.
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılarda karşılaşma öncesinde iki eksik bulunuyor.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son hafta maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.


Kupada oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alıyor.


Çaykur Rizespor ise çıktığı 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibi topladığı 4 puan ve averajla 4. sırada kendine yer buldu.


Beşiktaş, rakibini yenerek gruptan lider çıkmayı hedefliyor. Rizespor ise önce kazanıp daha sonra rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.


Bu sezon iki takımın Süper Lig'deki randevusunu Beşiktaş, sahasında 1-0 kazanmıştı.


Eksikler

Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.


Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure müsabakada formasından uzak kalacak.


Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü, geri dönüyor

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında görevinin başında olacak.


Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü de sarı kart cezasından dolayı Kocaelispor deplasmanında forma giyemedi.


Milli orta saha da görev verilmesi durumunda Çaykur Rizespor müsabakasında sahadaki yerini alabilecek.





