Beşiktaş - Alanyaspor | Canlı izle - Canlı sonuç

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele Atv ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Atv ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Ligde şampiyonluk iddiası bulunmayan siyah-beyazlıların tek hedefi Türkiye Kupası'nı kazanmak. Sergen Yalçın'ın ekibi kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor.
Beşiktaş-Alanyaspor eşleşmesinden galibiyetle ayrılan taraf yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında karşılaşacak.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Olaitan, Orkun, El Bilal, Hyeon Gyu-Oh.
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Hwang Ui-Jo, Mounie.