Beşiktaş - Alanyaspor | Canlı izle - Canlı sonuç

Beşiktaş - Alanyaspor | Canlı izle - Canlı sonuç

17:5723/04/2026, Perşembe
Ligde oynanan maçtan kare.
Ligde oynanan maçtan kare.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele Atv ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Atv ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Ligde şampiyonluk iddiası bulunmayan siyah-beyazlıların tek hedefi Türkiye Kupası'nı kazanmak. Sergen Yalçın'ın ekibi kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor.

Beşiktaş-Alanyaspor eşleşmesinden galibiyetle ayrılan taraf yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında karşılaşacak.


BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Olaitan, Orkun, El Bilal, Hyeon Gyu-Oh.

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Hwang Ui-Jo, Mounie.


BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR CANLI SKOR

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR CANLI İZLE
Beşiktaş - Alanyaspor maçını canlı izlemek için

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI



#Beşiktaş
#Alanyaspor
#Ziraat Türkiye Kupası
