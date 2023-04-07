Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, düşük de olsa var olan şampiyonluk şanslarını son maça kadar kovalayacaklarını söyleyerek, "Beşiktaş'ın var olduğu yerde her zaman hedef vardır. O nedenle son maça kadar en iyisini yapacağız" dedi.