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Spor

Beşiktaş dünya deviyle yardım maçı oynayacak

Atletico Madrid ile yardım maçı Beşiktaş ile Atletico Madrid, geliri depremzedelere gitmek üzere 12 Nisan'da dostluk maçı yapacak.

11:45 . 7/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
İki takım Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

İki takım Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

İspanyol devi Atletico Madrid'in sahibi ve CEO'su Miguel Angel Gil Marin, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk'i arayarak iş birliği yaptı.


Yapılan görüşmelerin ardından iki kulüp arasında dostluk maçı yapılmasına ve yapılan karşılaşmanın gelirinin de Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören depremzedelere bağışlanması kararına varıldı.


Bunun için Türkiye Futbol Federasyonu ile de temasa geçildi. 'Together for Türkiye' yani Türkiye için hep birlikte' sloganıyla yapılacak yardım maçı, 12 Nisan Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak.






#Beşiktaş
#Atletico Madrid
#Kahramanmaraş
1 saat önce
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