Beşiktaş - Eyüpspor | Canlı skor - Canlı sonuç

16:5817/08/2025, Pazar
Süper Lig 2. haftasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Saat 21.30'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş-Eyüpspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 2. haftasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.


Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.


BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş:
Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun, Muçi, Rafa, Joao Mario, Abraham
Eyüpspor:
Felipe, Calegari, Robin, Claro, Mujakic, Melih Kabasakal, Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Kerem Demirbay, Draguş, Thiam


BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

