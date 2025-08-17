Beşiktaş, Süper Lig 2. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti ve sezona üç puanla başladı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Tammy Abraham ve 90+6. dakikada Rafa Silva attı. Eyüpspor'un golü 29. dakikada Mame Thiam'dan geldi. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 2. haftasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar, 2-1 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Tammy Abraham (P) ile 90+6. dakikada Rafa Silva attı. Eyüpspor'un golünü 29. dakikada Mame Thiam kaydetti.
Bu sonucun ardından bir maçı eksik siyah-beyazlılar, lige üç puanla başladı. Eyüpspor ise 0 puanda kaldı.
Beşiktaş ligin 3. haftasında maça çıkmayacak. Siyah-beyazlıların TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması, Avrupa maçı nedeniyle ertelenmişti.
11' Rafa Silva'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Milot Rashica'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.
19' Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Abraham, yaptığı vuruşla kaleci Marcos Felipe'nin solundan meşin yuvarlağı köşede ağlarla buluşturdu: 1-0.
29' Claro'nun kafa vuruşunda savunmadan seken topu iyi takip eden Mame Thiam, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Mert Günok'un yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.
61' Sol kanattan topa hareketlenen Joao Mario, pasını ceza sahasındaki Rafa Silva’ya aktardı. Rafa Silva’nın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Marcos Felipe’den seken topu savunma uzaklaştırdı.
71' Ceza sahasına sırtı dönük topla buluşan Abraham, pasını Rafa Silva’ya aktardı. Rafa Silva’nın bekletmeden vuruşunda top dışarı çıktı.
88’inci dakikada sağ kanatta topa hareketlenen Taylan Bulut’un ortasında Abraham yakın mesafeden kafayı vururken kaleci gole izin vermedi.
90+6’ncı dakikada Beşiktaş skoru belirleyen golü buldu. Gabriel Paulista’nın derinlemesine pasında Rafa Silva, ceza sahasına girerek sert şutuyla fileleri havalandırdı: 2-1.
Beşiktaş'ın geçen hafta kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.
St. Patrick's maçında statü gereği forma giyemeyen Nijeryalı oyuncu, Eyüpspor'a karşı orta sahada görev alırken ilk kez siyah-beyazlı taraftarlarla tanıştı.
Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut da mücadeleye yedek kulübesinde başlayan isimlerden oldu.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Filistin'e desteğini Eyüpspor karşısında da sürdürdü.
İlk olarak St. Patrick's maçında doğu tribününe asılan "Palestine will be free! World will be free! No to war!" (Filistin özgür olacak! Dünya özgür olacak! Savaşa hayır!) ifadelerinin yer aldığı pankart aynı yerine asıldı.