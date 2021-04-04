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Beşiktaş fırsat tepti: Kasımpaşa küme düşme hattında hayati 3 puanın sahibi oldu

Beşiktaş, Kasımpaşa ile Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Aytaç Kara'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş fırsat tepti: Kasımpaşa küme düşme hattında hayati 3 puanın sahibi oldu
Aytaç Kara'nın Beşiktaş'a attığı gol sonrasında yaşadığı sevinç.

Süper Lig'in 32'nci haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 19'uncu dakikada Aytaç Kara kaydetti.

Maçtan dakikalar;

10. dakikada Luckassen’in pasında Thelin’in topla buluştu. Thelin’in ara pasında Hajradinovic ceza yayı üzerinde topa sahip oldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Hajradinovic’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin’de kaldı.

GOL!

  • 19. dakikada Necip’in hatalı pasında topu kapan Varga, meşin yuvarlağı Aytaç’la buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0

27. dakikada Varga’nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Haddadi’nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

29. dakikada Varga’nın hatalı pasında topla buluşan Larin, ceza yayı üzerinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Larin’in vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

38. dakikada sol taraftan Varga’nın yaptığı ortada arka direkte Koomson’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin’de kaldı.

44. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Ljajic’in ortaya çevirmek istediği top savunmaya çarparak yükseklik kazandı. Kale önünde havalanan topa Vida’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

54'üncü dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hajradinovic'in pasında Thelin ceza sahası içinde topla buluştuktan sonra yerde kalınca hakem Halil Umut Meler önce serbest vuruş verdi. Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrasında beyaz noktayı gösterdi.

56'ncı dakikada Thelin'in penaltı atışında kaleci Ersin gole izin vermedi.

62'nci dakikada Beşiktaş ceza sahasının dışından serbest vuruş kazandı. Gökhan Töre'nin doğrudan kaleye gönderdiği vuruşta, baraja çarpan top kornere gitti.

90+3'üncü dakikada Oğuzhan Özyakup'un sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Welinton kafayı vurdu. Top, kaleci Ertuğrul'un kucağında kaldı.

90+5'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre ortasını yaptı. Vida'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

  • Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

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Beşiktaş 8 maç sonra kaybetti

Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 1-0 mağlup olan Beşiktaş, zirve yarışında yara alırken, 8 maç aradan sonra mağlup oldu. Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında Aytaç Kara’nın golüyle 1-0 mağlup duruma düşerken, puan alacak golü bulamadı. Hücumda oldukça etkisiz bir görüntü ortaya koyan ve pozisyon üretmekte zorlanan siyah-beyazlılarda kaleci Ersin, 56. dakikada Thelin’in penaltısında gole geçit vermeyerek farkın 2 olmasını engelledi. Karşılaşmadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar ligde 8 maç aradan sonra kaybetti. Beşiktaş son yenilgisini 22. haftada iç sahada oynanan Trabzonspor mücadelesinde almıştı.

Şenol Can takımın başında ilk maçına çıktı

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Şenol Can, lacivert-beyazlı takımın başında ilk maçına çıktı. Milli maç arasında teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Can'ı takımın başına getirmişti. Şenol Can son olarak Fatih Karagümrük'te görev yapmıştı. Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic ve Julian Marc Jeanvier, Beşiktaş karşısında forma giyemedi.

Dusko Tosic eski takımına karşı

Kasımpaşa'nın da ilk 11'de görev alan Dusko Tosic, eski takımı Beşiktaş'a karşı forma giydi. Beşiktaş formasını 2015-2018 yılları arasında giyen Tosic, Çin'in Guangzhou ekibine transfer olmuştu. Tosic, ara transfer döneminde Kasımpaşa'nın kadrosuna dahil olmuştu.

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