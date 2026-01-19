Yeni Şafak
Beşiktaş - Kayserispor maçı | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

19:0119/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
Beşiktaş - Kayserispor maçı canlı anlatım
Süper Lig'de 18. hafta heyecanı sürüyor. Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Zecorner Kayserispor'u konuk ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, seyircisi önünde kazanarak sezonun ikinci yarısına 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Ligin ilk devresinde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sında yenilen Kayserispor ise haftaya 15 puan ve averajla 16. basamakta girdi.

Beşiktaş - Kayserispor maçı 11'leri

Beşiktaş:
Ersin, Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Bilal Toure, Abraham.
Kayserispor:
Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Furkan, Mendes, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha.

Eksikler

Beşiktaş'ta Kayserispor maçında Wilfred Ndidi ile Tiago Djalo forma giyemiyor.


