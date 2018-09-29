Beşiktaş-Kayserispor maçında siyah beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü devam ederken Umut Bulut, Gökhan Gönül'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyon sonrasında faul bekleyen tecrübeli oyuncu ve takım arkadaşları hakeme itirazlarda bulundu.
Pozisyon için VAR'dan uyarı gelmemesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Umut Bulut'un düşürüldüğü pozisyonda faul kararı verilse Gökhan Gönül, tecrübeli futbolcunun golle burun buruna kalacak olmasından dolayı kırmızı kart görebilirdi.
İşte tartışmalara neden olan o pozisyon;
Beşiktaş-Kayserispor maçının 44. dakikasında Gökhan Gönül ile Umut Bulut arasında yaşanan bu pozisyonda hakem Yaşar Kemal Uğurlu devam kararı verdi. Ayrıca bu pozisyon VAR tarafından da incelenmedi. pic.twitter.com/j6DiR8ZpA6
Beşiktaş-Kayserispor maçının 44. dakikasında Gökhan Gönül ile Umut Bulut arasında yaşanan bu pozisyonda hakem Yaşar Kemal Uğurlu devam kararı verdi. Ayrıca bu pozisyon VAR tarafından da incelenmedi. pic.twitter.com/j6DiR8ZpA6— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 29 Eylül 2018
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