Beşiktaş-Kayserispor maçında siyah beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü devam ederken Umut Bulut, Gökhan Gönül'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyon sonrasında faul bekleyen tecrübeli oyuncu ve takım arkadaşları hakeme itirazlarda bulundu.

Pozisyon için VAR'dan uyarı gelmemesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Umut Bulut'un düşürüldüğü pozisyonda faul kararı verilse Gökhan Gönül, tecrübeli futbolcunun golle burun buruna kalacak olmasından dolayı kırmızı kart görebilirdi.

İşte tartışmalara neden olan o pozisyon;