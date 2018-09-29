SÜPER LİG

Beşiktaş'ın Kayserispor'la karşılaştığı maçın ilk yarısının son dakikalarından Umut Bulut, Gökhan Gönül'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda Umut ve takım arkadaşları faul beklerken hakem Yaşar Kemal Uğurlu devam kararı verdi. Pozisyon için VAR'dan da uyarı gelmeyince Kayserispor cephesi adeta isyan etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Beşiktaş-Kayserispor maçında siyah beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü devam ederken Umut Bulut, Gökhan Gönül'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyon sonrasında faul bekleyen tecrübeli oyuncu ve takım arkadaşları hakeme itirazlarda bulundu.

Pozisyon için VAR'dan uyarı gelmemesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Umut Bulut'un düşürüldüğü pozisyonda faul kararı verilse Gökhan Gönül, tecrübeli futbolcunun golle burun buruna kalacak olmasından dolayı kırmızı kart görebilirdi.

İşte tartışmalara neden olan o pozisyon;

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