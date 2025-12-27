Yeni Şafak
Beşiktaş'ın borcu belli oldu

11:4927/12/2025, Cumartesi
G: 27/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı

Beşiktaş Kulübü'nün borcunun, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olduğu duyuruldu.

Beşiktaş Kulübü'nün, Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.


Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olduğunu kaydetti.


Beşiktaş Kulübü'nün 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla borcu, 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 lira olarak açıklanmıştı.





