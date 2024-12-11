Beşiktaş Norveç'te hazırlıklarını tamamladı: Bodo/Glimt maçına hazır

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç ekibi Bodo/Glimt ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan idmana siyah-beyazlı oyuncular ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.