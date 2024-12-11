Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş Norveç'te hazırlıklarını tamamladı: Bodo/Glimt maçına hazır

Beşiktaş Norveç'te hazırlıklarını tamamladı: Bodo/Glimt maçına hazır

22:0011/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş
Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, Norveç ekibi Bodo/Glimt ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç ekibi Bodo/Glimt ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Maçın oynanacağı Aspmyra Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman kar yağışı altında yapıldı.


Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan idmana siyah-beyazlı oyuncular ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.





#Beşiktaş
#Bodo/Glimt
#UEFA Avrupa Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
N harfiyle başlayan isimler