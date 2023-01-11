Gabriel Suazo'nun menajeri açıkladı: "Teklif aldık"

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jorge Jesus'un performansından memnun olmadığı Alioski ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor. Bu nedenle sol beke transfer yapmak için harekete geçen yönetim, Colo Colo ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu durumunda olan Gabriel Suazo'yu transfer etmek için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin dışında Beşiktaş da istiyor

Türkiye'den sadece Fenerbahçe değil, Beşiktaş da Gabriel Suazo'nun peşine düştü. Siyah-beyazlılar 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Olympiakos da peşinde

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dışında Yunanistan ekibi Olympiakos da 25 yaşındaki Suazo'nun peşinde. Serbest statüdeki oyuncuyu transfer etmek isteyen Olympiakos, görüşmelere başladı.

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"Teklifler aldık"

Türkiye ve yurt dışından teklifler aldıklarını söyleyen Gabriel Suazo'nun menajeri Jason N. Pappe, "Gerçek şu ki, birçok Türk kulübü Suazo'ya ilgi gösterdi. Hem Suazo hem de ben çok takdir ediyoruz. Tüm oyuncular gibi Suazo da büyük koçlar ona ilgi gösterdiğinde onur duyuyor. Ayrıca Türkiye dışındaki kulüpler de onun için bizimle iletişime geçti" ifadelerini kullandı.

"Gerçek bir rüya olurdu"

Suazo'nun Avrupa'da oynamak istediği belirten Pappe, "Gabi yemek yer, nefes alır ve %100 futbol için yaşar. Avrupa'da oynamak onun hedefi ve kendini bildi bileli de öyle. Türk maçları Şili'den canlı olarak takip edilebiliyor. Bazı büyük Şilili oyuncular ondan önce gitti. Bu yüzden, ünlü isimlere sahip Türk kulüpleri, onunla ilgilendiğinde ne kadar onur duyduğunu tahmin edebilirsiniz. Gerçek bir rüya olurdu" dedi.

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Geride bıraktığımız sezon takımıyla 35 maçta süre alan Gabriel Suazo, 3 gol ve 5 asistle oynadı.