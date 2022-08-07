​Beşiktaş ve Trabzonspor Axel Tuanzebe transferinde karşı karşıya geldi

Süper Lig'de transfer çalışmaları devam ediyor. Güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor ve Beşiktaş, yıldız oyuncunun transferinde karşı karşıya geldi.

Görüşmeler başladı

Trabzonspor'un görüşmeler yaptığı, Manchester United forması giyen 25 yaşındaki stoper Axel Tuanzebe için Beşiktaş devreye girdi. Siyah-beyazlılar, İngiliz oyuncunun transfer için görüşmelere başlarken, Tuanzebe transferini kısa süre içerisinde bitirmek istiyor.

Manchester United Teknik Direktörü Eric Ten Hag tarafından kadroda düşünülmeyen 25 yaşındaki oyuncu, ayrılığa sıcak bakıyor.

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