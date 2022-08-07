Spor Beşiktaş ve Trabzonspor Axel Tuanzebe transferinde karşı karşıya geldi
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Beşiktaş ve Trabzonspor Axel Tuanzebe transferinde karşı karşıya geldi

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş ve Trabzonspor, Manchester United forması giyen 25 yaşındaki stoper Axel Tuanzebe için karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takımın transfer etmek istediği İngiliz oyuncu için siyah-beyazlılar da devreye girdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Beşiktaş ve Trabzonspor Axel Tuanzebe transferinde karşı karşıya geldi
Axel Tuanzebe'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Süper Lig'de transfer çalışmaları devam ediyor. Güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor ve Beşiktaş, yıldız oyuncunun transferinde karşı karşıya geldi.

Görüşmeler başladı

Trabzonspor'un görüşmeler yaptığı, Manchester United forması giyen 25 yaşındaki stoper Axel Tuanzebe için Beşiktaş devreye girdi. Siyah-beyazlılar, İngiliz oyuncunun transfer için görüşmelere başlarken, Tuanzebe transferini kısa süre içerisinde bitirmek istiyor.

  • Manchester United Teknik Direktörü Eric Ten Hag tarafından kadroda düşünülmeyen 25 yaşındaki oyuncu, ayrılığa sıcak bakıyor.

Favori Tuanzebe plase Vestergaard
SPOR
Favori Tuanzebe plase Vestergaard

Tedirgin eden görüntü

Tedirgin eden görüntü

Her yeri istila ettiler.
Üç ilde petrol aranacak

Üç ilde petrol aranacak

​TPAO'ya yetki verildi
Gazzede ateşkes: Akşam saat 20.00da başlayacak

​Kasti kusuru olan varsa hak ettiği ceza verilecek

​Ön şartsız diyalog çağrısı

​Gözler yarınki açıklamada

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.