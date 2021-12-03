Spor Beşiktaşa gol atan Umut Bozokun paylaşımı dikkat çekti
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Beşiktaş'a gol atan Umut Bozok'un paylaşımı dikkat çekti

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Mücadele sonunda Kasımpaşa adına golü atan Umut Bozok'un sosyal medyada daha önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşa gol atan Umut Bozokun paylaşımı dikkat çekti
Fatih Terim - Umut Bozok

Kasımpaşa adına sezonun en etkili isimlerinden biri olan Umut Bozok, Beşiktaş karşısında takımının eşitlik golünü attı.

25 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş karşılaşması sonrasında sosyal medyada daha önce yaptığı paylaşımlar gündem haline geldi. Bunun sebebi Umut Bozok'un Galatasaraylı olması ve bu yönde yapmış olduğu paylaşımlar.

Fransa'da futbol oynadığı dönemde Galatasaraylı olduğunu açıklayan Umut Bozok, Fatih Terim'e olan sevgisini ve Galatasaraylı oluşunu o dönemki paylaşımlarında da göstermişti.

Umut Bozok'un sosyal medya hesabından RT ettiği paylaşımlardan bir tanesi.
Umut Bozok'un sosyal medya hesabından RT ettiği paylaşımlardan bir tanesi.
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