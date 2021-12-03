Beşiktaş'a gol atan Umut Bozok'un paylaşımı dikkat çekti

Kasımpaşa adına sezonun en etkili isimlerinden biri olan Umut Bozok, Beşiktaş karşısında takımının eşitlik golünü attı.

25 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş karşılaşması sonrasında sosyal medyada daha önce yaptığı paylaşımlar gündem haline geldi. Bunun sebebi Umut Bozok'un Galatasaraylı olması ve bu yönde yapmış olduğu paylaşımlar.

Fransa'da futbol oynadığı dönemde Galatasaraylı olduğunu açıklayan Umut Bozok, Fatih Terim'e olan sevgisini ve Galatasaraylı oluşunu o dönemki paylaşımlarında da göstermişti.