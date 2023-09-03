Beşiktaş'ın korner golcüsü Omar Colley

Sezon başından bu yana Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in kullandığı duran toplarda rakip kalede etkili olan oyuncu şu ana kadar 3 kafa golü atmayı başardı. İki oyuncunun skora sunduğu bu katkı, yıllar önce Beşiktaş'ta forma giyen Manuel Fernandes ve Tomas Sivok ikilisini akıllara getirdi.