|
Spor

Beşiktaş'ın korner golcüsü Omar Colley

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde kadroya katılan Omar Colley, performansıyla takdir topluyor. Gambiyalı oyuncu, savunmadaki başarısının dışında duran toplardaki gol katkısıyla da dikkat çekiyor.

20:20 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Amir ve Colley, Beşiktaş'ın duran toplardaki en etkili isimleri oldular.

Amir ve Colley, Beşiktaş'ın duran toplardaki en etkili isimleri oldular.

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki stoperi Omar Colley, siyah beyazlılara attığı gollerle katkı vermeye devam ediyor. Savunmadaki performansının dışında duran toplardaki golcü özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken tecrübeli oyuncu siyah beyazlı taraftarların takdirini kazandı.

Sezon başından bu yana Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in kullandığı duran toplarda rakip kalede etkili olan oyuncu şu ana kadar 3 kafa golü atmayı başardı. İki oyuncunun skora sunduğu bu katkı, yıllar önce Beşiktaş'ta forma giyen Manuel Fernandes ve Tomas Sivok ikilisini akıllara getirdi.

Colley, Beşiktaş'a Şubat ayında 2.3 milyon Euro karşılığında Sampdoria'dan transfer edilmişti.

#Beşiktaş
#Omar Colley
#Amir
41 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak?