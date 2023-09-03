Beşiktaş'ın korner golcüsü Omar Colley

Amir ve Colley, Beşiktaş'ın duran toplardaki en etkili isimleri oldular.
Beşiktaş'ın 30 yaşındaki stoperi Omar Colley, siyah beyazlılara attığı gollerle katkı vermeye devam ediyor. Savunmadaki performansının dışında duran toplardaki golcü özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken tecrübeli oyuncu siyah beyazlı taraftarların takdirini kazandı.
Sezon başından bu yana Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in kullandığı duran toplarda rakip kalede etkili olan oyuncu şu ana kadar 3 kafa golü atmayı başardı. İki oyuncunun skora sunduğu bu katkı, yıllar önce Beşiktaş'ta forma giyen Manuel Fernandes ve Tomas Sivok ikilisini akıllara getirdi.
Colley, Beşiktaş'a Şubat ayında 2.3 milyon Euro karşılığında Sampdoria'dan transfer edilmişti.