Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör konusunda kararını verdi.
Siyah-beyazlıların Guadeloupe asıllı Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile anlaşma sağladığı bildirildi.
TRT Spor'un son dakika geçtiği habere göre Beşiktaş, Valerien Ismael ile resmi evrak işlemleri tamamladıktan sonra 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
- Kariyerinde Nürnberg, Wolfsburg, Apollon Smyrnis, LASK ve Barnsley'i çalıştıran Ismael, son olarak Championship takımlarından West Bromwich'in teknik direktörlüğünü yapmış ve 2 Şubat'ta görevinden ayrılmıştı.