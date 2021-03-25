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Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal Zambiya maçına damga vurdu ancak sakatlandı

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yeniden Cezayir Milli Takımı'na seçilen Ghezzal, Zambiya ile oynanan maçın ilk yarısında bir gol attı bir de asist yapma başarısı gösterdi. Yıldız futbolcu sonrasında ise sakatlanarak oyundan alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın yıldızı Ghezzal Zambiya maçına damga vurdu ancak sakatlandı
Ghezzal, Süper Lig'de asist kralı durumunda.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ghezzal, Cezayir Milli Takımı'nın Zambiya ile oynadığı maça ilk 11 başladı. Siyah beyazlılarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli futbolcu, yeniden seçildiği milli takımda göz kamaştırdı.

Zambiya maçının ilk yarısında 1 gol atan ve 1 de asist yapan Ghezzal, Cezayir basınında büyük yankı uyandırdı. Milli Takıma müthiş bir geri dönüş gerçekleştiren Ghezzal, Süper Lig'de de asist kralı durumunda.

  • Öte yandan Ghezzal, Zambiya maçının ilk yarısının sonunda sakatlandı. Yıldız ismin yere basmakta zorlandığı görüldü.

İşte Ghezzal'ın Zambiya maçının ilk yarısındaki performansı;

​Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal milli takımda göz kamaştırdı
OYNAT 00:30
​Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal milli takımda göz kamaştırdı
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yeniden Cezayir Milli Takımı'na seçilen Ghezzal, Zambiya ile oynanan maçın ilk yarısında bir gol attı bir de asist yapma başarısı gösterdi.


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