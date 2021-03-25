Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal Zambiya maçına damga vurdu ancak sakatlandı

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ghezzal, Cezayir Milli Takımı'nın Zambiya ile oynadığı maça ilk 11 başladı. Siyah beyazlılarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli futbolcu, yeniden seçildiği milli takımda göz kamaştırdı.
Zambiya maçının ilk yarısında 1 gol atan ve 1 de asist yapan Ghezzal, Cezayir basınında büyük yankı uyandırdı. Milli Takıma müthiş bir geri dönüş gerçekleştiren Ghezzal, Süper Lig'de de asist kralı durumunda.
- Öte yandan Ghezzal, Zambiya maçının ilk yarısının sonunda sakatlandı. Yıldız ismin yere basmakta zorlandığı görüldü.
Beşiktaş'ta Ghezzal, Zambiya maçında sakatlandı. Yıldız futbolcunun geçirdiği sakatlık sonrasında yere basamadığı görüldü pic.twitter.com/upNTnQR2nV
Beşiktaş'ta Ghezzal, Zambiya maçında sakatlandı. Yıldız futbolcunun geçirdiği sakatlık sonrasında yere basamadığı görüldü pic.twitter.com/upNTnQR2nV— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 25, 2021
İşte Ghezzal'ın Zambiya maçının ilk yarısındaki performansı;