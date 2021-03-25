Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal Zambiya maçına damga vurdu ancak sakatlandı Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yeniden Cezayir Milli Takımı'na seçilen Ghezzal, Zambiya ile oynanan maçın ilk yarısında bir gol attı bir de asist yapma başarısı gösterdi. Yıldız futbolcu sonrasında ise sakatlanarak oyundan alındı.

Haber Merkezi 25 Mart 2021, 22:44 Son Güncelleme: 25 Mart 2021, 23:20 Yeni Şafak