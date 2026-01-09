Beşiktaşlı Ndidi'den milli takımda sürpriz hareket! Krizi engelledi

Afrika Uluslar Kupası’nda (AFCON) çeyrek finale yükselen Nijerya'da prim krizi patlak verdi. Takım kaptanı ve Beşiktaş’ın yıldızı Wilfred Ndidi, Cezayir maçı öncesi arkadaşlarına seslenerek, federasyonun ödeme yapmaması durumunda primleri kendi cebinden karşılayacağının sözünü verdi.
Afrika Uluslar Kupası’nda oynanacak dev Nijerya - Cezayir çeyrek finali öncesinde, "Süper Kartallar" kampında sular durulmuyor. Son 16 turunda Mozambik'i 4-0'la geçen Nijerya'da, futbolcuların primleri henüz alamaması nedeniyle antrenman boykotu gündeme gelmişti.
Sport News Africa'nın haberine göre; krizin antrenman sahasına sirayet etmesini engellemek isteyen Wilfred Ndidi, takım arkadaşlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Ndidi şu ifadeleri kullandı:
"Takımın antrenmanlara odaklanmasını ve sadece Cezayir maçını düşünmesini istiyorum. İkinci maçtan beri bu süreci yönetmeye çalışıyorum. Şimdi tüm oyunculara ve teknik heyete şu sözü veriyorum: Eğer yetkililer cumartesi gününe kadar ödemeleri yapmazsa, tüm primleri şahsen ben ödeyeceğim."