Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaşlı Ndidi'den milli takımda sürpriz hareket! Krizi engelledi

Beşiktaşlı Ndidi'den milli takımda sürpriz hareket! Krizi engelledi

Tuğçe Erginkoç
10:229/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Wilfred Ndidi (solda) ve Victor Osimhen (sağda), milli takım maçında.
Wilfred Ndidi (solda) ve Victor Osimhen (sağda), milli takım maçında.

Afrika Uluslar Kupası’nda (AFCON) çeyrek finale yükselen Nijerya'da prim krizi patlak verdi. Takım kaptanı ve Beşiktaş’ın yıldızı Wilfred Ndidi, Cezayir maçı öncesi arkadaşlarına seslenerek, federasyonun ödeme yapmaması durumunda primleri kendi cebinden karşılayacağının sözünü verdi.

Afrika Uluslar Kupası’nda oynanacak dev Nijerya - Cezayir çeyrek finali öncesinde, "Süper Kartallar" kampında sular durulmuyor. Son 16 turunda Mozambik'i 4-0'la geçen Nijerya'da, futbolcuların primleri henüz alamaması nedeniyle antrenman boykotu gündeme gelmişti.


Sport News Africa'nın haberine göre; krizin antrenman sahasına sirayet etmesini engellemek isteyen Wilfred Ndidi, takım arkadaşlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Ndidi şu ifadeleri kullandı:


"Takımın antrenmanlara odaklanmasını ve sadece Cezayir maçını düşünmesini istiyorum. İkinci maçtan beri bu süreci yönetmeye çalışıyorum. Şimdi tüm oyunculara ve teknik heyete şu sözü veriyorum: Eğer yetkililer cumartesi gününe kadar ödemeleri yapmazsa, tüm primleri şahsen ben ödeyeceğim."



#Nijerya
#Wilfred Ndidi
#Victor Osimhen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma günü neler yapılır? Cuma günü yapılması sevap olan ibadetler